Закончите предложения: 1)Рано утром все проснулись, и... 2)Рано утром все проснули??ь и... 3)Пошёл тёплый дождь, и... 4)Пошёл тёплый дождь и...
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Закончите предложения: 1)Рано утром все проснулись, и... 2)Рано утром все проснули??ь и... 3)Пошёл тёплый дождь, и... 4)Пошёл тёплый дождь и...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ,и мы увидели возле входной двери маленькую игрушку. 2) услышали шорохи, которые доносились недалеко от их комнаты. 3) ,и в воздухе застыл цветочный аромат. 4) и сразу же закончился.
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