Помогите сделать английский срочно нужно все

Английский язык
Помогите сделать английский срочно нужно все
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Автор: Гость
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Гость:
Я все делала кроме b c извини
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