Помогите с докладом по технологии на тему "стили в причёсках" На что стоит обращат?? внимание, если ты красишь волосы или делаешь стрижку, какие стрижки подходят человеку с каким-то цветом глаз и т.д, пожалуйста!

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Стиль – это единство художественных признаков (обусловленное единством идейного содержания), характерный для данной эпохи и определяет систему внутренних связей между всеми компонентами творческого процесса: Содержание и формаИдеяТемаСюжетКолоритТехника выполненияПриемы, материалы Происхождение стиля: 1. Преобразование природы с ее практическим влиянием, то есть постоянное изменение бытовых моделей, которые мы видим на улице, в обществе, то есть мода большим тиражом. 2. Идеал художника-модельера-дизайнера, который представляет свои работы на конкурсах-показах, в модных журналах. Художники-модельеры создают свои модели улавливая и творчески осмысливая ожидаемые изменения бытовой моды. Они предлагают модели, которые являются шагом к новому. В основе новых моделей лежит глубокое изучение народных традиций истории и современных веяний моды. Стиль отражает художественную характеристику эпохи, образа индивидуальной и общественной жизни и тенденции современной моды. 3 источника: 1.художественная характеристика эпохи 2.образ индивидуальной и общественной жизни 3. тенденции современной моды Первые два источника относительно постоянны, 3-й динамичный, определяет характер самого стиля. Основные стили в прическах Прическа всегда неуклонно следовала за традициями эпохи. С инновациями в моде менялись и стили причесок. Стили причесок всегда отражали внутреннее «Я» человека, его индивидуальность, социальное положение. Стили причесок можно выделить по таким параметрам: прически на каждый день, то есть бытовые прически и прически парадно-выходные, то есть – зрелищные. Бытовые стили причесок могут быть самыми разнообразными. Существуют 2 вида: по­вседневные и нарядные. Это и небрежно, на скорую руку, затянутый узел или хвост, с которым можно ходить по дому или даже позволить себе в таком виде явиться на работу. Так как легкая небрежность сейчас в моде, то подобные стили причесок приветствуются даже ведущими дизайнерами мира. Бытовые стили причесок могут меняться в зависимости от погодных условий, времени года, а также от времени суток. Все эти «условия» женщины очень легко воспринимают на подсознательном уровне. Например, днем девушка обязательно гладко зачешет свои волосы, а вечером уже может сделать и попышнее…начес, например. Естественно, что найдутся и те, для кого бытовые стили причесок не зависят ни от каких факторов, кроме как настроения и самоощущения. Это вполне закономерно. Ведь даже бытовые стили причесок, не смотря на их общие черты, у каждой хозяйки прически имеют свой неординарный, индивидуальный характер.Примеры бытовых причесок: Зрелищные стили причесок – это яркие, праздничные, подчеркнуто вызывающие прически. Такие стили причесок зачастую предназначены для выступлений в театре, на эстраде, карнавале, спектакле и тому подобное. Зрелищные стили причесок призваны дополнять образ, обогащать его. Зрелищные стили причесок обычно ассоциируются с прическами средних веков, то есть, с историческими дуновениями в области моды. Зрелищные стили причесок хорошо отображаются в конкурсных соревнованиях стилистов, парикмахеров или дизайнеров. Здесь уже можно выделить такие стили причесок, как повседневные, вечерние и креативные (художественные). Стили причесок могут быть разными в зависимости от пола, возраста, интересов и жизненных приоритетов. Стили причесок Классические стили ( от лат. Classicus – образцовый) причесок вбирают в себя четкие формы и линии, характеризуются визуальной завершенностью. Романтические стили причесок отличаются мягкими линиями. Зачастую такие прически делаются на полудлинных и длинных волос. В них обязательно присутствует мягкая вона по волосам, локоны, кудри. Романтические стили причесок олицетворяют духовную тонкость, возвышенность, чистоту. Спортивные стили (от англ. Sport – игра, развлечение) причесок делают на коротких или полудлинных волос. Из названия стиля следует, что их предпочитают люди, ведущие активный образ жизни. Спортивные стили причесок не приемлют всевозможных средств для стайлинга, так как они должны быть всегда практичны и удобны, как в создании, так и в ношении.