Назови типы и виды деятельности
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Назови типы и виды деятельности
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Виды: по характеру отношений к окружающему миру; по сферам общественной жизни; по ценностям и социальным нормам; по социальным формам деятельности; по результатам деятельности; по потенциалу нового в деятельности Типы: познавательная, коммуникативная, художественная, религиозная,политическая, управленческая
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