Назови типы и виды деятельности

Гость: Гость:

Виды: по характеру отношений к окружающему миру; по сферам общественной жизни; по ценностям и социальным нормам; по социальным формам деятельности; по результатам деятельности; по потенциалу нового в деятельности Типы: познавательная, коммуникативная, художественная, религиозная,политическая, управленческая