Доклад о любом моллюске по плану: 1.Название моллюска 2. Местообитание 3. Размер и окрас 4. Особенности раковины 5. Чем питается 6. Значение в природе и жизни человека

Гость: Гость:

Ули́тки — общеупотребительное название обладающих наружной раковиной брюхоногих моллюсков.Брюхоногих моллюсков с рудиментарной раковиной или полностью утративших её называют слизнями. Поскольку большинство брюхоногих обладает раковиной, улитками часто называют всех представителей класса.Улитки передвигаются на нижней поверхности ноги (подошве), прогоняя по её длине волны мышечных сокращений. Кроме того, эпителий ноги отделяет большое количество слизи, способствующей лучшему скольжению по поверхности субстрата. Мелкие улитки способны передвигаться за счёт биения ресничек.Мясо некоторых видов, например, виноградной улитки, употребляется в пищу. Раковины используют в качестве сувениров.Не все знают, что питаться улитки могут не только измельченной пищей. В естественной среде обитания они любят употреблять кору деревьев, листья, различные плоды. Но питаться такой едой они предпочитают после того, как она становится несвежей. Это означает, что эти моллюски имеют зубы, с помощью которой перемалывается пища. У некоторых видов количество зубов достигает 10 тысяч штук. Располагаются зубы на языке, который напоминает длинную терку.