Люди, закопали месяц назад в киндере муху и желудь, сейчас раскопали, там пусто?????куда всё делось????

Биология

Люди, закопали месяц назад в киндере муху и желудь, сейчас раскопали, там пусто?????куда всё делось????

Автор: Гость