Люди, закопали месяц назад в киндере муху и желудь, сейчас раскопали, там пусто?????куда всё делось????
Биология
Люди, закопали месяц назад в киндере муху и желудь, сейчас раскопали, там пусто?????куда всё делось????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желудь съел муху и вышел. Кроме как восстания желудей вариантов более не вижу.
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