В чем отличие мусульманской веры от других мировых религий ?
История
В чем отличие мусульманской веры от других мировых религий ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мусульмане - не верят в суеверия, в богов, в мифы, мусульмане скромные люди которые придерживаются только к одной религии - Ислам Верят в Всевышнего И знают что он создал все И знают что Иесус это пророк
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