Всем привет! Помогите с домашкой. Нужно выделить грамматическую основу, дать хара??теристику предложению (повеств., невоскл.) Спасибо )

Гость: Гость:

Мы читали книгу о животных (повеств, невоскл)(Подлежащие Мы)( сказуемое читали).Осенью животные готовятся к зиме(повеств, невоскл)( подлежащие Животные, сказуемое готовятся).ЗАЯЦ МЕНЯЕТ СЕРУЮ ШУБКУ(повеств , невоскл)(заяц подлежащие, мен сказуемое).Его шубка становится белая( повеств, невскл)(его пдлежаще, становится сказуемое). Наверное всё