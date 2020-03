Как луна влияет на мир животных организмов

Гость: Гость:

У некоторых видов рыб с лунными циклами коррелирует время нереста. В частности, такой эффект обнаружен у рыб Siganus guttatus и Siganus canaliculatus. Предполагается, что воздействующим фактором в данном случае является лунный свет, т.к. при изменении освещенности у рыб этих пород изменяется концентрация мелатонина в плазме крови (см. приложение D). В ряде работ утверждается, что исследованию влияния лунных ритмов на земноводных, по сравненю с другими категориями животного мира, до последнего времени уделялось недостаточно внимания. Тем не менее этой проблематике посвящен отдельный обзор - Amphibians response to the lunar synodic cycle —a review of current knowledge, recommendations, and implications for conservation, в котором авторы рассматривают около 80 первоисточников, тем или иным образом касающихся влияния лунного фактора на земноводных. Вся совокупность исследуемых поведенческих характеристик этой категории в данном обзоре поделена на две большие группы - на репродуктивную, связанную с миграциями, размножением и брачными играми, и на нерепропродуктивную, связанную с кормежкой, защитой от хищников, ориентацией, навигацией. Большинство работ при этом относится к жабам, лягушкам и саламандрам. Проведенный авторами статистический анализ показывает, что эффект влияния лунных ритмов обнаруживается во многих случаях, но он не носит какого-либо упорядоченного системного характера. Динамика влияния лунного фактора на те или иные характеристики в зависимости от вида животного и среды его обитания может быть как положительной, так и отрицательной или вообще отсутствовать. Во многих случаях при этом наиболее вероятным фактором влияния является освещенность, создаваемая Луной в ночное время.