Птицы называют сами себя. lt;lt;Гал-гал!gt;gt; -кричит галка. lt;lt;Кряк-кряк!gt;gt; -крякает кряква. lt;lt;Гра-гра!gt;gt; -кричат грачи. lt;lt;Сквор-сквор!gt;gt; -поют скворцы. Нужно выписать четыре слова: односложное, двусло...

Русский язык

Птицы называют сами себя. lt;lt;Гал-гал!gt;gt; -кричит галка. lt;lt;Кряк-кряк!gt;gt; -крякает кряква. lt;lt;Гра-гра!gt;gt; -кричат грачи. lt;lt;Сквор-сквор!gt;gt; -поют скворцы. Нужно выписать четыре слова: односложное, двусложное, трёх сложное, четырёхсложное. Почему птиц так называют скворцы, кряква, грачи, галка?

Автор: Гость