Какое количество энергии необходимо для превращения 5 кг льда , при -10 С , в воду с т??мпературой 100 С ?

Физика

Какое количество энергии необходимо для превращения 5 кг льда , при -10 С , в воду с т??мпературой 100 С ?

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