Какое количество энергии необходимо для превращения 5 кг льда , при -10 С , в воду с т??мпературой 100 С ?
Физика
Какое количество энергии необходимо для превращения 5 кг льда , при -10 С , в воду с т??мпературой 100 С ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Q1+Q2+Q3 Q1=cл*mл*(t1-0) Q2=l(лямбда)mл Q3= cв*mл*(100-0) Q=Cл*mл*t1+l(лямбда)mл+cв*mл*100 Й=2100*5*10+332*10^3*5+4200*5*100=3865*10^3Дж
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