Скорость тела за 6 секунд изменилась с 5 м/с до 17 м/с. С каким ускорением двигалась м??териальная точка в это время? Написать зависимость V(t) и построить её график

Физика

Скорость тела за 6 секунд изменилась с 5 м/с до 17 м/с. С каким ускорением двигалась м??териальная точка в это время? Написать зависимость V(t) и построить её график

Автор: Гость