Скорость тела за 6 секунд изменилась с 5 м/с до 17 м/с. С каким ускорением двигалась м??териальная точка в это время? Написать зависимость V(t) и построить её график
Физика
Скорость тела за 6 секунд изменилась с 5 м/с до 17 м/с. С каким ускорением двигалась м??териальная точка в это время? Написать зависимость V(t) и построить её график
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано t=6 c Vo=5 м/с V=17 м/с a-? a=(V-Vo)/t a=(17-5)/6=12/6=2 м/с² V=5+2t
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