В одной столовой ложке 18 г сливок. Сколько граммов сливок в 3 столовых ложках? в 10 с??оловых ложках? в 30 столовых ложках?

Математика

В одной столовой ложке 18 г сливок. Сколько граммов сливок в 3 столовых ложках? в 10 с??оловых ложках? в 30 столовых ложках?

Автор: Гость