В одной столовой ложке 18 г сливок. Сколько граммов сливок в 3 столовых ложках? в 10 с??оловых ложках? в 30 столовых ложках?
Математика
В одной столовой ложке 18 г сливок. Сколько граммов сливок в 3 столовых ложках? в 10 с??оловых ложках? в 30 столовых ложках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ложка - 18 грамм. 3 ложки - 54 грамма(18*3). 10 ложек - 180 грамм(18*10). 30 ложек - 540 грамм(18*30). Знак * означает умножение.
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