Написать историю или сказку о милосердии и состродании

Гость: Гость:

Давным давно на востоке жил был один бедняк. Этого бедняка не кто не любил и не уважал ,все его дразнили и унижали. Каждый раз когда он выходил из своего маленького домика,то его сразу же дразнили трое детей подростков. Бедняк жил на столько плохо ,что ему как то раз пришлось пойти на крупное воровство. Наступила ночь. Бедняк взяв верёвку и мешок вышел из дома. Все спали. Только фонари работали на улицах города. Бедняк шёл,шёл и вдруг заметил очень красивый дом. -Этот дом я и ограблю. Сказал бедняк доставая верёвку из мешка. Он залез в дом и сразу же пошёл на кухню,что бы украсть еды,а потом хотел приняться и за деньги. И вдруг не откуда появился человек с ружьём. Он включил свет ,прицелился в бедняка и спросил -Что ты тут делаешь?-Спросил человек с ружьём Бедняк тут же поднял руки в верх и начал умолять не убивать его. -Я просто очень голодный и хочу пить. Рассказав свою историю про его бедность и горе ,бедняк собрался уходить,но крик владельца дома остановил его. -Я тут подумал и решил. Оставайся у меня. Будем жить вместе,а то так долго ты точно не выживешь. Бедняк от радости даже заплакал. С тех пор бедняк жил хорошо благодаря милосердию одного богатого мужчины. Конец.