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(2x+1)\(5-x) больше или равно 0
Алгебра
(2x+1)\(5-x) больше или равно 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим что икс это 1 2×1=2 2+1=3 5-1=4 3:4=0.75 Ответ: 0 меньше чем 0.75
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