Як ти поводитимешся в разі захворювання на грип когось ізчленів родини
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Як ти поводитимешся в разі захворювання на грип когось ізчленів родини
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поперше потрібно звернутися до лікаря,хворій людині необхідно приймати ліки мабуть це будуть антибіотики,слідкувати всій сімї за гігієною,а здоровим приймати противірусні препарати
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