Як ти поводитимешся в разі захворювання на грип когось ізчленів родини

Другие предметы
Як ти поводитимешся в разі захворювання на грип когось ізчленів родини
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поперше потрібно звернутися до лікаря,хворій людині  необхідно приймати ліки мабуть це будуть антибіотики,слідкувати всій сімї за гігієною,а здоровим приймати противірусні препарати
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите сумму используя свойства сложения 1,2+2,3+3,4+4,5+5,6+6,7+7,8=
Ответить
Русский язык
Запишите текст,расставляя недостающие знаки препинания.Какие пунктуационные правила нужно при этом применить?Подчекните грамматические основы предл...
Ответить
Геометрия
Найдите периметр квадрата, если сторона равна 6.5 см
Ответить
Математика
Это срочно410 спасибо всем заранее
Ответить
Русский язык
Разобрать слова по составу. Подушка,апрельский
Ответить