Назовите известные вам заболевания вызываемые простейшим и меры предупреждения ??тих заболеваний
Биология
Назовите известные вам заболевания вызываемые простейшим и меры предупреждения ??тих заболеваний
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дизентерия (кровавый кал; связано с заболеванием толстой кишки), малярия (сильный озноб, высокая температура и обильный пот), лямблиоз (лихорадка; рвота; появление сыпи; анорексия (связано с заболеванием тонкой кишки, откуда питательные вещества всасываются в кровь).
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