Переведите на казахский Поожаалууйстаа О сколько судеб, в любви страдали, Про??дя все трудности, терпя. И жизнь свою, они отдали, Во имя вечности, любя. Коварство, зло судьбы терпели, Когда, все было против них. Потери...

Қазақ тiлi
Переведите на казахский Поожаалууйстаа О сколько судеб, в любви страдали, Про??дя все трудности, терпя. И жизнь свою, они отдали, Во имя вечности, любя. Коварство, зло судьбы терпели, Когда, все было против них. Потери были, но сумели, Сильнее быть, себя самих. Но ведь любовь, всегда сильна, Ей нужен взмах, полет крыла. Где есть преграды, она сильна, Судьба Корпеш с Баян свела. Но рок тяжелый, уготовлен, Козы Корпеш с Баян ждал. Другой жених, ей был представлен, Ему же дочь, свою отдал.
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Гость:
Козы корпеш баян сулу
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