Под водой пингвины развивают скорость 36 км. в час. Определите, какое расстояние пр??плывет пингвин за 5 секунд.

Физика

Под водой пингвины развивают скорость 36 км. в час. Определите, какое расстояние пр??плывет пингвин за 5 секунд.

Автор: Гость