Под водой пингвины развивают скорость 36 км. в час. Определите, какое расстояние пр??плывет пингвин за 5 секунд.

Физика
Под водой пингвины развивают скорость 36 км. в час. Определите, какое расстояние пр??плывет пингвин за 5 секунд.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1час=60 минут=3600сек. 2)36/3600=0.01 3)0.01*5=0.05
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