Помогите решить запишите число в котором 8 ед 2 разряда и 1 ед тр етьего помогите ср??чно
Математика
Помогите решить запишите число в котором 8 ед 2 разряда и 1 ед тр етьего помогите ср??чно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первого класса, то 180. Если второго класса, то 180000. И т.д. Просто с каждым последующим классом прибавляй три нуля.
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