Закончи предложение.Раскрой скобки,поставь слова в нужную форму. Наступила осень,но в саду еще много цветы. Все они хороши!вот стоят похожие на звезды ( астра).распустились все бутоны у (гладиолусы).шелестят разноцветными лепе...
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Закончи предложение.Раскрой скобки,поставь слова в нужную форму. Наступила осень,но в саду еще много цветы. Все они хороши!вот стоят похожие на звезды ( астра).распустились все бутоны у (гладиолусы).шелестят разноцветными лепестками(георгин).а около поздней (роза)вьются трудолюбивые пчелы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стоят похожие на звезды астры. Распустились все бутоны у гладиолуса.шелестят лепестками георгины.около розы вьются пчелы
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