Закончи предложение.Раскрой скобки,поставь слова в нужную форму. Наступила осень,но в саду еще много цветы. Все они хороши!вот стоят похожие на звезды ( астра).распустились все бутоны у (гладиолусы).шелестят разноцветными лепе...

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Закончи предложение.Раскрой скобки,поставь слова в нужную форму. Наступила осень,но в саду еще много цветы. Все они хороши!вот стоят похожие на звезды ( астра).распустились все бутоны у (гладиолусы).шелестят разноцветными лепестками(георгин).а около поздней (роза)вьются трудолюбивые пчелы.

Автор: Гость