Арифметический диктант составить 4 классе

Гость: Гость:

Арифметический диктант: Дациметры: 7 дц + 3 дц = 10 дц 12 дц + 14 дц = 26 дц 24 дц - 13 дц = 11 дц 33 дц - 32 дц = 1 дц 300 дц + 550 дц = 850 дц 490 дц + 45 дц = 535 дц 1000 дц - 550 дц = 450 дц Сантиметры: 25 см + 25 см + 35 см - 25 см = 60 см 54 см + 98 см + 56 см + 565 см = 773 см 10 см : 5 см = 2 см 300 см : 4 см = 75 см 2 см + 2 см × 2 см = 6 см Слагаемое: 309+0=309 245+23=268 1 000 000 + 2 000 000 + 3 000 000 = 6 000 000 4 567 + 4 657 + 4 765 = 13 989 Вроде так. Как я понял