ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ТОЛЬКО КТО ЗНАЕТ ПО АНГЛИЙСКИЙ! я вам р??сскажу о своем родине Азербайджан город Баку название столицы трактуют как «удар ветра». Азербайджан Граничит с: Россия, Иран, Армения, Грузия...

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ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ТОЛЬКО КТО ЗНАЕТ ПО АНГЛИЙСКИЙ! я вам р??сскажу о своем родине Азербайджан город Баку название столицы трактуют как «удар ветра». Азербайджан Граничит с: Россия, Иран, Армения, Грузия, Турция. Каспийское море омывает Азербайджан. Достопримечательность азербайджанской столицы, равной которой практически нет на всем восточном свете – Девичья башня. Одним из главных достояний культуры страны стал Музей азербайджанской литературы. Это прекрасное место в Баку, в котором можно ознакомиться с национальной литературой. Фасад здания украшен несколькими статуями национальных писателей и поэтов различных эпох. Самый популярный торговый центр в Баку – это ТЦ парк бульвар "Бута Палас" – островок старого наследия, отвечающий всем стандартам современности, в интенсивно развивающемся Баку. Комплекс подобен драгоценному камню в кольце столицы, словно перекрёсток чувств и мыслей, объединяющий в себе тонкость вкуса и изысканность ощущений. Низами Гянджеви Азербайджанский поэт Классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-романтик в персидской эпической литературе, привнесший в персидскую эпическую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Самая знаменитая улица Баку – Низами.
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