Номер 252 и 255 умоляю, срочно,помогите
Математика
Номер 252 и 255 умоляю, срочно,помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=4х-7 у=4×26-7 у=97 у=4х-7 у=4×15-7 у=53
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