Помогите решить пример 410÷17+14×(48-80÷4)
Математика
Помогите решить пример 410÷17+14×(48-80÷4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)410:17=24.1 2) 24.1+14=38.11 3)80:4=20 4)48-20=28 5)38.11х28=1 067 08
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