Помогите решить пример 410÷17+14×(48-80÷4)

Математика
Помогите решить пример 410÷17+14×(48-80÷4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)410:17=24.1  2) 24.1+14=38.11   3)80:4=20  4)48-20=28   5)38.11х28=1 067 08 
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