Вставьте имена существительные 2 или 3 склонения с шипящей на конце:красивая....Мор??зная....Черный....острый...золотая...
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Вставьте имена существительные 2 или 3 склонения с шипящей на конце:красивая....Мор??зная....Черный....острый...золотая...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивая мышь, морозная ночь, чёрный плащ, острый ключ, золотая брошь
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