Вставьте имена существительные 2 или 3 склонения с шипящей на конце:красивая....Мор??зная....Черный....острый...золотая...

Русский язык

Вставьте имена существительные 2 или 3 склонения с шипящей на конце:красивая....Мор??зная....Черный....острый...золотая...

Автор: Гость