75к-к какой ответ скажите пожалуйста !
Математика
75к-к какой ответ скажите пожалуйста !
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Гость:
74к ответ будет, 75к - к = 74к
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