Сопоставьте фразеологизмы с их значениями. Приведите примеры употребления 2-4 фра??еологизмов.

Русский язык
Сопоставьте фразеологизмы с их значениями. Приведите примеры употребления 2-4 фра??еологизмов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Больное место это то что очень волнует беспокоит. во всю глотку громко орать. черепашьим шагом медленно идти. взять  себя в руки заставить собраться. как в оду глядеть значит угадал. шёл черепашьим шагом идти в школу, во всю глотку кричать от страха, обвести вокруг пальца людей на деньги
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