Сопоставьте фразеологизмы с их значениями. Приведите примеры употребления 2-4 фра??еологизмов.

Гость: Гость:

Больное место это то что очень волнует беспокоит. во всю глотку громко орать. черепашьим шагом медленно идти. взять себя в руки заставить собраться. как в оду глядеть значит угадал. шёл черепашьим шагом идти в школу, во всю глотку кричать от страха, обвести вокруг пальца людей на деньги