Подскажите срочно пожалйста... очень сильно тароплюсь

Русский язык
Подскажите срочно пожалйста... очень сильно тароплюсь
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Автор: Гость
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Гость:
А что не так? Что тебе решить нужно? ТЫ же сделал всё
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