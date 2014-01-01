В каком году в РФ возобновили комплекс готов к труду и обороне?
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В каком году в РФ возобновили комплекс готов к труду и обороне?
Ответ(ы) на вопрос:
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«Гото́в к труду́ и оборо́не СССР» (ГТО) — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодёжи. Существовала с 1931 по 1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В Советской армии аналогом ГТО был Военно-спортивный комплекс. В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы « Готов к труду и обороне». По словам министра образованияДмитрия Ливанова, начиная с 2015 года результаты сдачи комплекса ГТО будут учитывать при поступлении в высшие учебные заведения[1].
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