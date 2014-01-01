В каком году в РФ возобновили комплекс готов к труду и обороне?

Другие предметы
В каком году в РФ возобновили комплекс готов к труду и обороне?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Гото́в к труду́ и оборо́не СССР» (ГТО) — программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР, основополагающая в единой и поддерживаемой государством системе  патриотического воспитания молодёжи. Существовала с  1931 по  1991 год. Охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. В  Советской армии аналогом ГТО был Военно-спортивный комплекс. В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал  указ о возвращении  системы « Готов к труду и обороне». По словам министра образованияДмитрия Ливанова, начиная с 2015 года результаты сдачи комплекса ГТО будут учитывать при поступлении в высшие учебные заведения[1].
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ДАМ 30 БАЛЛОВ! Пожалуйста, срочно нужно!
Ответить
Русский язык
Подскажите срочно пожалйста... очень сильно тароплюсь
Ответить
Математика
В одном вагоне было 42 человека,а во втором 30 человек.На остановке вышли 20 человек.сколько человек осталось в вагонах?
Ответить
Русский язык
Закончите предложения: 1)Рано утром все проснулись, и... 2)Рано утром все проснули??ь и... 3)Пошёл тёплый дождь, и... 4)Пошёл тёплый дождь ...
Ответить
Қазақ тiлi
Ғаламтор бұл не ? сочинение (помогите пожайлуста )
Ответить