ДАМ 30 БАЛЛОВ! Пожалуйста, срочно нужно!
Алгебра
ДАМ 30 БАЛЛОВ! Пожалуйста, срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9х-8-8х+9=0 х+1=0 x=-1 2)(4*24-5*25)/600 :2/3=-29/600*3/2=29/40 3)х^-14/х^-8=х^-6=64
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