Вот. Все написано. Заранее спасибо :)

Английский язык
Вот. Все написано. Заранее спасибо :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Упр. 1 1)snows;2)is snowing;3)cooks;4)cooking;5)leaves;6)is leaving; 7)watch;8)sitting,are watching; 9)does;10)is doing; 11)rains;12)is raining; 13)has;14)is having Упр.2 1)goes;2)are watching; 3)writes;4)drives;5)is sitting; 6)is ringing;7)studies;8)spend;9)go;10is riding
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