Сократите предложения, обобщая информацию, содержащуюся в ряду однородных членов предложения. 1) Уже не было видно ни земли, ни деревьев, ни неба. 2) В этих звуках есть что-то от рассвета, от вольного степного ветра, от шум...
Русский язык
Сократите предложения, обобщая информацию, содержащуюся в ряду однородных членов предложения. 1) Уже не было видно ни земли, ни деревьев, ни неба. 2) В этих звуках есть что-то от рассвета, от вольного степного ветра, от шума тайги с посвистом птиц, от веселого всплеска воды на реках и озерах, от рокота синих морей и океанов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Уже не виднелись не земля , не деревья не небо . 2) В этих звуках есть что-то от рассвета, от степного ветра, от тайги с посвистом птиц, от всплеска воды , от рокота синих морей и океанов.
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