Сократите предложения, обобщая информацию, содержащуюся в ряду однородных членов предложения. 1) Уже не было видно ни земли, ни деревьев, ни неба. 2) В этих звуках есть что-то от рассвета, от вольного степного ветра, от шум...

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Сократите предложения, обобщая информацию, содержащуюся в ряду однородных членов предложения. 1) Уже не было видно ни земли, ни деревьев, ни неба. 2) В этих звуках есть что-то от рассвета, от вольного степного ветра, от шума тайги с по­свистом птиц, от веселого всплеска воды на ре­ках и озерах, от рокота синих морей и океанов.

Автор: Гость