Первое предложение по наличию главных членов простое или сложное? Ранней весной земля одевается в пышный зеленый наряд. Одним из первых пробивается к свету невысокое растеньице. Увидишь его и не обратишь внимания. Потом коснет...
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Первое предложение по наличию главных членов простое или сложное? Ранней весной земля одевается в пышный зеленый наряд. Одним из первых пробивается к свету невысокое растеньице. Увидишь его и не обратишь внимания. Потом коснется солнечный луч зеленой травки, и на конце стебля начнет распускаться цветок. Растение преображается. Теперь от него трудно отвести взгляд. Крупный желтый цветок словно горит в траве золотым огоньком. Вот и прозвали его горицветом. Древние греки называли его адонисом. Адонис – полезное растение. С давних времен сельские знахари из листьев и стеблей горицвета готовили лекарство от сердечных болезней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простое: земля одевается
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