Известно, что 0,4y=5. Не вычисляя значения y, найдите 4,44y
Математика
Известно, что 0,4y=5. Не вычисляя значения y, найдите 4,44y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У= 5:0,4=12,5 4,44у= 12,5 • 4,44 =5,55
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