Что такое прикидка в математике
Математика
Что такое прикидка в математике
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Гость:
Прикидка например: Корень из 5 равен 2 Корень из 2х ближе так как 3х нам не выгодно брать
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