СОСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ СЛОВА ЗОЛУШКА
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СОСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗ СЛОВА ЗОЛУШКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золушка поехала на бал. Наступила полночь, и золушка выбежала из дворца. Золушка весь вечер танцевала с принцем.
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