Основа і бічна сторона рівнобедренного трикутника дорівнюють відповідно 48 і 40 см. Точка простору віддалена від кожної сторони трикутника на 20 см. Знайдіть відстань від даної точки до площини трикутника. P.S. Помогите решит...

Геометрия

Основа і бічна сторона рівнобедренного трикутника дорівнюють відповідно 48 і 40 см. Точка простору віддалена від кожної сторони трикутника на 20 см. Знайдіть відстань від даної точки до площини трикутника. P.S. Помогите решить эту задачу, никак не получается самому это сделать.

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