My brother breaks a bicycle переделать в страдательный залог, пожалуйста) Во всех временах)
Английский язык
My brother breaks a bicycle переделать в страдательный залог, пожалуйста) Во всех временах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My brother breaks a bicycle - н.в. My brother broke the bike - п.в. My brother will break the bike - б.в.
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