7у-3y=412уравнение резите плиз

Математика
7у-3y=412уравнение резите плиз
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Гость:
7у-3у=412 4у=412 у=412:4 у=103
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