Выберите верное утверждение : 1Северо-Атлантическое течение, омывающее северо -з??пад России , холодное. 2 На Дальнем Востоке климат континентальный 3 Баренцево море замерзает в зимний период 4 Количество осадков уменьшае...

География

Выберите верное утверждение : 1Северо-Атлантическое течение, омывающее северо -з??пад России , холодное. 2 На Дальнем Востоке климат континентальный 3 Баренцево море замерзает в зимний период 4 Количество осадков уменьшается по мере продвижения с запада на восток

Автор: Гость