Выберите верное утверждение : 1Северо-Атлантическое течение, омывающее северо -з??пад России , холодное. 2 На Дальнем Востоке климат континентальный 3 Баренцево море замерзает в зимний период 4 Количество осадков уменьшае...

География
Выберите верное утверждение : 1Северо-Атлантическое течение, омывающее северо -з??пад России , холодное. 2 На Дальнем Востоке климат континентальный 3 Баренцево море замерзает в зимний период 4 Количество осадков уменьшается по мере продвижения с запада на восток
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат западных районов более влажный, чем восточных. Правильно только 4)
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