Выберите верное утверждение : 1Северо-Атлантическое течение, омывающее северо -з??пад России , холодное. 2 На Дальнем Востоке климат континентальный 3 Баренцево море замерзает в зимний период 4 Количество осадков уменьшае...
География
Выберите верное утверждение : 1Северо-Атлантическое течение, омывающее северо -з??пад России , холодное. 2 На Дальнем Востоке климат континентальный 3 Баренцево море замерзает в зимний период 4 Количество осадков уменьшается по мере продвижения с запада на восток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат западных районов более влажный, чем восточных. Правильно только 4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
10. Не пишется слитно в примере: (не)сделанная работа (не)выполненный вовремя заказ (не)решаясь сказать трава (не) скошена
Химия
Вычислите массы 10%-го раствора гидроксида натрия и 15%-го раствора ортофосфорной кислоты, необходимых для получения 82 г фосфата натрия.
Информатика
Английский язык
Complete the sentences. Father Elephant and Mother Elephant lived in..... Father Elephant and Mother Elephant had... One day Father Elephant saw...