Сочинение на тему "Кого можно назвать настоящим другом" 20 предложений. Буду благодарна тем кто поможет
Русский язык
Сочинение на тему "Кого можно назвать настоящим другом" 20 предложений. Буду благодарна тем кто поможет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящий друг не бросит в беде. Друзья всегда делятся с тобой. Настоящий друг всегда помогает тебе,выручает из сложной ситуации. А также друзья просят прощения если что то натворили. Друг никогда тебя не придаст!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте диалог на английском : -Порекомендуйте читателю любую книгу. -Ответьт?? на вопрос читателя -Предложите читателю любую книгу другого...
Русский язык
Математика
В городе афины был водоем в который проведены три трубы. Одна наполняла водоем за 1 час другая более тонкая за 2 часа третья ещё более тонкая за 3 ...
Геометрия
Какую силу необходимо приложить, чтобы поднять со дна озера бетонную плиту, объем которой равен 0,6 м кубических?
Математика