В городе афины был водоем в который проведены три трубы. Одна наполняла водоем за 1 час другая более тонкая за 2 часа третья ещё более тонкая за 3 часа.Итак узнай за какую часть часа все три трубы вместе наполнят водоем

Математика

В городе афины был водоем в который проведены три трубы. Одна наполняла водоем за 1 час другая более тонкая за 2 часа третья ещё более тонкая за 3 часа.Итак узнай за какую часть часа все три трубы вместе наполнят водоем

Автор: Гость