В городе афины был водоем в который проведены три трубы. Одна наполняла водоем за 1 час другая более тонкая за 2 часа третья ещё более тонкая за 3 часа.Итак узнай за какую часть часа все три трубы вместе наполнят водоем
Математика
В городе афины был водоем в который проведены три трубы. Одна наполняла водоем за 1 час другая более тонкая за 2 часа третья ещё более тонкая за 3 часа.Итак узнай за какую часть часа все три трубы вместе наполнят водоем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+1/2+1/3 =11/6 - производительность 3-х труб 1 делим на 11/6 =6/11 (часа заполняется труба)
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