Расставь между данными числами знаки действий +, -, умножить и скобки так, чтобы получилась верная запись 1 2 3 4 5 = 0
Математика
Расставь между данными числами знаки действий +, -, умножить и скобки так, чтобы получилась верная запись 1 2 3 4 5 = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1+2)*3-4-5=0. Вроде так
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