Расставь между данными числами знаки действий +, -, умножить и скобки так, чтобы получилась верная запись 1 2 3 4 5 = 0

Математика

Расставь между данными числами знаки действий +, -, умножить и скобки так, чтобы получилась верная запись 1 2 3 4 5 = 0

Автор: Гость