Как разобрать слово с цифрой 3 слово возникает
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Как разобрать слово с цифрой 3 слово возникает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возникает-глагол (что делает?) 1. Н. ф. - возникать 2. Пост. пр.: несов. в., неперех., 1 спр. невозв. Непост. пр.: ед. ч., 3 лицо 3. (Что делает?) возникает (сказуемое)
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