Как разобрать слово с цифрой 3 слово возникает

Гость: Гость:

Возникает-глагол (что делает?) 1. Н. ф. - возникать 2. Пост. пр.: несов. в., неперех., 1 спр. невозв. Непост. пр.: ед. ч., 3 лицо 3. (Что делает?) возникает (сказуемое)