Составьте диалог на английском : -Порекомендуйте читателю любую книгу. -Ответьт?? на вопрос читателя -Предложите читателю любую книгу другого жанра. -Ответьте,что книга интересная,что она учит думать и заставляет переживать

- I advise you to read this book here.- And what is the genre of this book?- Fiction, I like it very much.- I do not like science fiction.- Well, there is one more book about love, she zastavlet to experience and reflect on life- Oh, that perhaps I'll read this. - Я советую прочитать вам вот эту книгу.- А какой жанр у этой книги?- Фантастика, мне она очень нравится.- Я не люблю фантастику.- Ну вот есть ещё одна книга про любовь, она заставлет переживать и задуматься о жизни- О, вот эту пожалуй я прочитаю. Думаю понравится)