Вычислите массы 10%-го раствора гидроксида натрия и 15%-го раствора ортофосфорной кислоты, необходимых для получения 82 г фосфата натрия.
Химия
Вычислите массы 10%-го раствора гидроксида натрия и 15%-го раствора ортофосфорной кислоты, необходимых для получения 82 г фосфата натрия.
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