Морфологический разбор слова свечи

Гость: Гость:

1.(Что?) свечи-сущ. 2.Нач.ф (что?) свеча 3.Пост. п. нариц.,неодуш.,ж.р,1 скл. 4.Непост.п:мн.ч(падеж не знаю) 5.Роль в предл. не знаю