Морфологический разбор слова свечи
Русский язык
Морфологический разбор слова свечи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.(Что?) свечи-сущ. 2.Нач.ф (что?) свеча 3.Пост. п. нариц.,неодуш.,ж.р,1 скл. 4.Непост.п:мн.ч(падеж не знаю) 5.Роль в предл. не знаю
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