Найдите пожалуйста 5 слов с разными орфограммами в этом тексте:Первой из деревьев зацветает ольха. Длинные сережки ее покачиваются от ветра, над ними поднимаются облачка желтой пыльцы. Пыльца очень легкая, долго держится в воз...

Русский язык

Найдите пожалуйста 5 слов с разными орфограммами в этом тексте:Первой из деревьев зацветает ольха. Длинные сережки ее покачиваются от ветра, над ними поднимаются облачка желтой пыльцы. Пыльца очень легкая, долго держится в воздухе и переносится на большие расстояния.Ольху можно встретить во влажных местах, по берегам рек и озер, в лесах. Семена ольхи любят чечетки и чижи. Они стайками посещают ольховые заросли и кормятся семенами.Ольху считают сорной породой, в парках ее вырубают, выжигают.Однако опавшие листья ольхи быстро разлагаются и дают хороший перегной, который требуется садам и огородам. В народе говорят: «Где ольха, там и трава».Шишки, кору и листья ольхи с успехом применяют от многих "ЗАРАНЕЕ СПАСИБО"

Автор: Гость