Найдите пожалуйста 5 слов с разными орфограммами в этом тексте:Первой из деревьев зацветает ольха. Длинные сережки ее покачиваются от ветра, над ними поднимаются облачка желтой пыльцы. Пыльца очень легкая, долго держится в воз...
Русский язык
Найдите пожалуйста 5 слов с разными орфограммами в этом тексте:Первой из деревьев зацветает ольха. Длинные сережки ее покачиваются от ветра, над ними поднимаются облачка желтой пыльцы. Пыльца очень легкая, долго держится в воздухе и переносится на большие расстояния.Ольху можно встретить во влажных местах, по берегам рек и озер, в лесах. Семена ольхи любят чечетки и чижи. Они стайками посещают ольховые заросли и кормятся семенами.Ольху считают сорной породой, в парках ее вырубают, выжигают.Однако опавшие листья ольхи быстро разлагаются и дают хороший перегной, который требуется садам и огородам. В народе говорят: «Где ольха, там и трава».Шишки, кору и листья ольхи с успехом применяют от многих "ЗАРАНЕЕ СПАСИБО"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. зацветает: корень цвет,орфограмма "проверяемая гласная в корне слова" 2. длинные: длин - корнь,н-суффикс,орфограмма "удвоенная н в прилагательных" 3. заросли:корень рос,орфограмма "чередующаяся гласная в корне слова" 4. расстояния: рас-приставка,стоя-корень,орфограмма "удвоенная согласная на стыке приставки и корня" 5. желтой,в корне пишется ё, проверочное слово желтизна, орфограмма "о-ё после шипящих в корне слова"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Выбери одну из строчек в задании 2. Придумай задачу, в которой было бы неизвестно А. Задай числовые данные для а и b. Запиши задачу и предложи това...
Русский язык