Метафоры в анализе стихотворения бунин помню долгий зимний вечер

Литература
Метафоры в анализе стихотворения бунин помню долгий зимний вечер
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Автор: Гость
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Гость:
Льется  свет, буря плачет, воет вьюга, шепот леса, шумят березы, ходят волны, шепот колосьев, шум берез
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